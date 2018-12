Bruins: risico's voor levering medicijnen bij no-deal-brexit

Minister Bruins waarschuwt de gezondheidszorg in Nederland voor de mogelijke gevolgen van een no-deal-brexit. Als er 29 maart geen akkoord tussen de Europese Unie en het Verenigde Koninkrijk is over de brexit, bestaat volgens Bruins bijvoorbeeld een reëel risico dat geneesmiddelen en hulpmiddelen bij de grens komen vast komen te staan.

Dat kan gebeuren als instellingen producten uit het Verenigd Koninkrijk willen invoeren die niet op de juiste manier volgens de EU-regels zijn geregistreerd.

Zelf verantwoordelijk

Volgens de minister moeten zorginstellingen, zorgverleners, verzekeraars en bedrijven zelf actie ondernemen en zijn ze zelf verantwoordelijk voor ongewenste gevolgen. Ze moeten bijvoorbeeld nadenken over alle spullen die ze uit het Verenigd Koninkrijk invoeren, ze moeten onderhoudscontracten met Britse bedrijven nalopen en ze moeten nagaan of er patiëntgegevens op servers van Britse IT-aanbieders staan.

Maar ook het ministerie van Volksgezondheid, de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) zullen leveringsproblemen van medicijnen waar mogelijk vooraf aanpakken.

Bruins heeft de capaciteit van IGJ en CBG tijdelijk uitgebreid. Die geven extra voorlichting aan betrokkenen over een mogelijke no-deal.