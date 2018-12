Brussel heeft veertien noodmaatregelen paraat voor no-deal-brexit

De Europese Commissie wil met veertien noodmaatregelen een complete chaos voorkomen als er eind maart geen overeenstemming is tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk over de brexit.

Met name het in goede banen leiden van het luchtverkeer heeft hoge prioriteit in die plannen, zodat niet van de ene op de andere dag vluchten uitvallen omdat vliegtuigen niet meer mogen landen. Het noodpakket moet maximaal twaalf maanden duren.

Maatregelen met pijn in het hart

Als de EU en Groot-Brittanniƫ zonder afspraken uit elkaar gaan - een zogenoemde no-deal-brexit - zijn gezamenlijke regels van de ene op de andere dag niet meer geldig. Landingsrechten voor vliegtuigen bijvoorbeeld. Ook zal alles wat de EU in en uit gaat gecontroleerd moeten worden. Dat kan tot lange files leiden bij de zeehavens en de tunnel onder het Kanaal.

De Europese Commissie zegt de maatregelen met pijn in het hart te nemen. "Het liefst willen we dat de Britten blijven en als dat niet kan, willen we een deal. Maar op een scheiding zonder deal zit hier niemand te wachten. Desondanks bereiden we ons er wel op voor", aldus een EU-woordvoerder.