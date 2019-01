Hoe Nederlandse tomaten na de brexit toch in het Verenigd Koninkrijk moeten komen

Bedrijven moeten zich echt voorbereiden op een no deal-brexit, het scenario waarbij het Verenigd Koninkrijk op 29 maart zonder een akkoord uit de Europese Unie stapt. Dat heeft premier Rutte gezegd op zijn wekelijkse persconferentie. "De tijd dringt, nog maar tien weken", zei Rutte. "We hebben geen tijd te verliezen. No deal zal echt gevolgen hebben."

De groente- en fruitsector heeft Ruttes oproep niet afgewacht en is al langer bezig met de brexit-voorbereidingen. Vaak zitten de aanpassingen in de details. Neem bijvoorbeeld Nederlandse tomaten. Om die na de brexit op 29 maart aan de overkant van het Kanaal te krijgen, moeten heel wat obstakels overwonnen worden. De zorgen in de sector zijn groot: overvolle parkeerplaatsen, vervoerders die niet over de juiste vergunningen beschikken en vrachtwagens die anders ingepakt moeten worden.

Geen appels naast tomaten

Groente en fruit dat uit Nederland komt, kan nu vrijwel direct de grens over naar het Verenigd Koninkrijk. Dat verandert zodra de Britten de EU verlaten. De Nederlandse tomaat heeft na de brexit extra certificaten nodig en er moeten dan extra controles plaatsvinden. Exporteren duurt dan waarschijnlijk langer.

Volgens Gert Mulder van branchevereniging GroentenFruit Huis moet daarom de hele planning aangepast worden. "We moeten beter bekijken wat er met elkaar in één vrachtwagen kan zitten. Nu kunnen de tomaten bij wijze van spreken nog naast de appels liggen. Maar als vanwege de controles de appels er straks langer over doen dan die tomaten, dan wil je ze niet in dezelfde vrachtwagen hebben."

Groenten en fruit bederven snel en dus moet er goed gekeken worden wanneer welk product in een vrachtwagen gaat, op weg naar de haven. Dat begint al bij de tomatenkweker. Die moet vanwege de strakkere planning nog beter bedenken wanneer hij zijn tomaten naar de exporteur stuurt. Om te voorkomen dat de tomaten overrijp in bij de Britse klanten aankomen, ontwikkelt de sector nieuwe, strakkere planningen en worden ict-systemen aangepast.