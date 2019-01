'Trump besprak verlaten NAVO met adviseurs'

President Trump heeft vorig jaar op verschillende momenten met zijn adviseurs gesproken over een vertrek van de Verenigde Staten uit de NAVO, meldt The New York Times. Hij zou binnenskamers hebben gezegd dat hij de zin van het militaire bondgenootschap niet inziet en dat hij het als een last voor de Amerikanen ervaart.

Dat laatste is geen geheim. Trump vindt dat zijn land veel te veel aan de NAVO-begroting bijdraagt en de Europese lidstaten te weinig. Tijdens een NAVO-top afgelopen zomer in Brussel eiste hij nog dat zij hun defensie-uitgaven zo snel mogelijk zouden verhogen.

Ook toen al ging het verhaal rond dat hij dreigde met een Amerikaans vertrek, maar dat werd door verschillende aanwezigen ontkend, onder wie premier Rutte en de Franse president Macron. Diplomaten vertelden dat Trump de woorden "anders heeft dit grote consequenties voor jullie" gebruikte.

Een hooggeplaatste medewerker van het Witte Huis verwijst in een reactie naar eerdere uitspraken van de president. Na de top van juli noemde Trump de betrokkenheid van de Verenigde Staten bij de NAVO sterk en het samenwerkingsverband belangrijk.