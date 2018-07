Verwarring over extra geld bij NAVO na top met Trump

De Europese landen van de NAVO begrijpen dat de Amerikaanse president Trump wil dat er snel extra geld voor defensie komt, maar kunnen niet beloven dat er meteen meer geld komt. Toch had president Trump het over een "ongekende verhoging" van het defensiebudget door de lidstaten.

De Franse president Macron ontkent echter dat er extra toezeggingen zijn gedaan aan de Amerikanen. Ook de Nederlandse premier zegt dat er niet is gesproken over een snellere ophoging van het budget. "Er is wel een gevoel van urgentie om de defensie-uitgaven te verhogen." Hij spreekt over een "acceleratie" van de uitgaven.

Stijl van Trump

Het was niet de bedoeling om vandaag opnieuw te spreken over de hoogte van de defensie-uitgaven. Op de agenda stond een gesprek met de presidenten van Oekraïne en Georgië over samenwerking. Trump was aan de late kant vanochtend en nam, volgens betrokkenen, meteen het woord. "De vergadering met de andere landen was net afgelopen", vertelde premier Rutte later.

Anderen zeggen dat Trump licht geïrriteerd van wal stak en eiste dat de budgetten binnen de kortst mogelijke tijd zouden worden verhoogd. Of hij daarbij dreigde de NAVO op te blazen, daarover verschillen de meningen. De Franse president Macron laat weten dat hij die woorden niet zo heeft gehoord. Premier Rutte herkent ze ook niet. Diplomaten vertellen dat de president de woorden "anders heeft dit grote consequenties voor jullie", heeft gebruikt. "De stijl van Trump is heel robuust, maar daar moeten we mee omgaan", zei Rutte na afloop.

Trump heeft niet gedreigd uit de NAVO te stappen, zegt premier Rutte: