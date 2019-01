Wekdienst 11/1: berging containers begint en politiecijfers jaarwisseling

Wat heb je gemist?

De oud-advocaat van president Trump gaat tegen hem getuigen. Cohen werd gezien als een van Trumps trouwste bondgenoten en werkte al voor hem toen hij nog geen president was. Tijdens de verkiezingscampagne betaalde Cohen zwijggeld aan vrouwen die zeiden een relatie te hebben gehad met Trump. Cohen werd ook gehoord door het Congres in het onderzoek naar de inmenging van Rusland bij de verkiezingen in 2016.