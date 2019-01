Bemanning Franse Mirage komt om bij crash

De twee bemanningsleden van de Franse straaljager die woensdag van de radar verdween zijn dood. Dat heeft de Franse minister van Defensie Parly gezegd.

De Mirage 2000-D was woensdagochtend opgestegen vanaf de vliegbasis Nancy-Ochey. Het toestel was bezig met een laagvliegoefening in het Jura-gebergte niet ver van de grens met Zwitserland toen het contact werd verbroken. Aan boord waren de piloot en een navigator.

Zo'n 150 militairen hebben de afgelopen dagen meegeholpen met het zoeken naar de slachtoffers. Door de sneeuw en mist duurde het tot gisteravond voordat die konden worden geborgen.

De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend.