Oud-nazi-kampbewaker Palij (95) in Duitsland overleden

In een verzorgingshuis in Duitsland is oud-nazikampbewaker Jakiv Palij overleden, enkele maanden nadat hij de Verenigde Staten was uitgezet. Hij leefde tientallen jaren onopvallend in New York voor hij werd ontmaskerd en het land moest verlaten.

Palij, die in Oekraïne was geboren, was in de Tweede Wereldoorlog bewaker in het SS-werkkamp Trawniki, in het zuidoosten van het bezette Polen. Het was een opleidingskamp van de SS waar ook Joden gevangen zaten. Palij had de taak om te voorkomen dat gevangenen op de vlucht sloegen.

Merkel

Op 3 november 1943, kort na de opstand in het vernietigingskamp Sobibor, werden rond de 10.000 Joodse gevangenen die vastzaten in Trawniki in de bossen bij het kamp doodgeschoten.

In 2005 bepaalde een New Yorkse rechter dat Palij de VS uit moest, maar omdat Duitsland en Polen jarenlang weigerden hem toe te laten, kwam het daar niet van. Palij bleef in zijn huis in Queens, samen met zijn vrouw, tot woede van de Joodse gemeenschap daar.

Dat hij in augustus toch in zijn rolstoel uit zijn huis werd gehaald en werd uitgezet, was het resultaat van lange onderhandelingen, waarbij bondskanselier Merkel persoonlijk zou zijn geweest.