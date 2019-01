Wekdienst 6/1: geen hulp meer nodig op de Wadden en finale NK shorttrack

En dan nog dit:

Elon Musks SpaceX lanceert morgen een onbemande ruimtecapsule naar het ruimtestation ISS. Wie zeker gaat meekijken, is Amazon-baas Jeff Bezos. Ook hij heeft een ruimtevaartbedrijf: Blue Origin. De techmiljardairs hebben ambitieuze plannen en zijn verwikkeld in een soort wedloop.

Wat willen ze, en hoe realistisch is dat? En hoe ver zijn ze met hun plannen? In onderstaande video leggen we uit wat de 'nieuwe space race' tussen Musk en Bezos inhoudt: