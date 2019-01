Braziliaanse regering zet militairen in tegen golf van bendegeweld

De regering in Brazilië heeft zo'n 300 militairen naar de stad Fortaleza gestuurd om een einde te maken aan een geweldsgolf daar. Het is al dagen onrustig in de stad en in andere steden in het noordoosten van het land. Banken, politiebureaus en bussen zijn bij rellen beschoten en in brand gestoken.

In tien andere steden in de deelstaat Ceará, waar Fortaleza de hoofdstad van is, worden ook militairen ingezet. Zo'n 50 mensen zijn tot nu toe opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij het geweld. Er zouden geen doden zijn gevallen.

Bendes

Volgens de autoriteiten zitten criminele bendes achter de geweldsgolf. Zij zouden ermee een waarschuwing willen afgeven aan de regering, die strengere regels wil voor lokale gevangenissen. Nu maken bendes nog de dienst uit in veel gevangenissen.

In Ceará wordt mobiele telefonie sinds kort geblokkeerd in gevangenissen. Ook worden gevangenen niet meer op afdelingen ingedeeld op basis van de bendelidmaatschap.

Bolsonaro

De inzet van de militairen volgt kort op de installatie van de uiterst rechtse politicus Jair Bolsonaro als de nieuwe president van Brazilië. Hij beloofde tijdens zijn verkiezingscampagne onder meer hard op te treden tegen criminaliteit.