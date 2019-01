Saudische vrouwen voortaan per sms ingelicht over scheiding

Vrouwen in Saudi-Arabië moeten vanaf vandaag per sms worden ingelicht dat hun man van ze is gescheiden. Het Saudische ministerie van Justitie wil zo voorkomen dat vrouwen niet op de hoogte zijn van hun huwelijkse staat en de rechten die daarbij horen.

Tot vandaag konden Saudische mannen hun huwelijk laten ontbinden zonder medeweten van hun vrouw. Wanneer de echtscheiding dan rond was, wisten vrouwen vaak onvoldoende wat hun rechten waren, waardoor ze bijvoorbeeld geen aanspraak maakten op alimentatie.

De maatregel is onderdeel van een reeks regelingen waarmee kroonprins Mohammed bin Salman Saudi-Arabië naar eigen zeggen sociaal en economisch wil hervormen. Eerder werd het voor Saudische vrouwen onder meer mogelijk om rijbewijzen aan te vragen en voetbalwedstrijden bij te wonen.

Voogd

Hoewel vrouwen met de maatregel beter worden geïnformeerd over hun rechten, is er nog steeds sprake van grote ongelijkheid tussen mannen en vrouwen in Saudi-Arabië. Zo hebben mannen er nog steeds voogdijschap over vrouwen. Dat betekent dat een mannelijke voogd toestemming moet geven om bijvoorbeeld een paspoort aan te vragen, een bankrekening te openen of het land te verlaten.