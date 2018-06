Saudische vrouwen de weg op, maar activistes de bak in

Een van de activisten die nog vastzitten, Eman al-Nafjan, streed voor de volledige afschaffing van het voogdijschap. "En dat is Bin Salman niet van plan op korte termijn te doen." Het voogdijschap houdt in dat vrouwen voor bijna alles toestemming nodig hebben van een mannelijke voogd. Door de gedeeltelijke afschaffing van dat verbod hoeven vrouwen nu geen toestemming meer te hebben om te werken, te studeren of voor een medische behandeling.

"Maar", vertelt Roelants, "omdat het niet volledig is afgeschaft, blijven universiteiten en werkgevers toestemming vragen aan de voogd. Vooral uit angst voor de familie." Alles staat en valt voor Saudische vrouwen met de familie waaruit zij komen, meent Roelants. "Alle vrouwen die ik in de loop der jaren heb gesproken - filmmaaksters, artsen - ze zeiden allemaal: dat komt omdat mijn familie, en in het bijzonder mijn vader, mij stimuleren. Als de familie er niet zo in staat, dan is weinig mogelijk."

Zolang het voogdijschap intact blijft, verandert er dan ook weinig. Wat niet wegneemt dat veel vrouwen wel erg blij zijn dat ze de weg op mogen. Roelants: "Niet iedereen kon een chauffeur betalen. Een auto betekent ook meer vrijheid, net zoals een mobiele telefoon."

Vrijdagavond konden vrouwen in Riyad oefenen met autorijden in simulatoren: