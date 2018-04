Voor het eerst in 37 jaar weer naar de bioscoop in Saudi-Arabië

Sinds de jaren 80 van de vorige eeuw werden er geen vergunningen meer gegeven aan commerciële filmtheaters. Die moesten destijds sluiten van de ultraconservatieve Saudische moslimleiders. Een reeks sociale hervormingen van prins Mohammed maakt dat nu weer mogelijk.

Eerder al besloot hij dat vrouwen weer sportwedstrijden mogen bezoeken in stadions en dat ze mogen autorijden. Ook worden er weer concerten toegestaan om de grote groep jongeren in het land tevreden te stellen.

"Dingen veranderen"

"Het is een nieuw tijdperk. Zo simpel is het", zei een van de genodigden in de zaal. "Dingen veranderen, de vooruitgang is ingezet."

Saudi-Arabië wil in totaal 300 bioscopen met in totaal 2000 schermen openen. Die moeten er in 2030 zijn.