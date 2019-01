Egyptische bomexpert gedood bij onschadelijk maken bom

Een bomexpert van de Egyptische politie is om het leven gekomen toen hij probeerde een bom onschadelijk te maken. Het explosief was volgens Egyptische staatsmedia gevonden bij een kerk in het oosten van de hoofdstad Caïro.

Volgens ooggetuigen zat de bom in een tas die was achtergelaten bij de kerk. De tas zou zijn ontploft terwijl de bomexpert ermee bezig was. Bronnen binnen de veiligheidsdiensten zeggen dat twee andere agenten en een burger gewond zijn geraakt.

Wie het explosief bij de kerk heeft achtergelaten is onduidelijk. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is nog niet opgeëist.

Koptisch Kerstmis

Het incident komt kort voor het koptische kerstfeest, dat maandag wordt gevierd. De Egyptische autoriteiten hebben extra veiligheidsmaatregelen genomen bij koptische kerken en kloosters, om de gelovigen deze dagen extra te beschermen tegen terroristen.

De christelijke minderheid is in Egypte vaker het doelwit van aanslagen door moslimextremisten. Begin november vorig jaar vielen nog zeven doden bij een aanslag op een bus die onderweg was naar een koptisch klooster in het noorden van Egypte.