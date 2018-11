Doden bij aanslag op bus bij koptisch klooster in Egypte

Bij een aanslag op een bus in Egypte zijn minstens zeven mensen omgekomen en minstens twaalf mensen gewond geraakt.

De slachtoffers zijn kopten die op weg waren naar het klooster van Sint-Samuel de Belijder, schrijft de Koptisch-Orthodoxe Kerk op Facebook. Het gebeurde in de buurt van dit klooster in het noorden van Egypte. De verantwoordelijkheid voor aanslag is nog niet opgeëist.

In mei vorig jaar eiste IS de verantwoordelijkheid op voor een aanslag op een bus met Egyptische kopten. Daarbij werden ten minste 29 koptische christenen gedood en raakten 25 mensen gewond.