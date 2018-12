'Een psychopaat' of 'beter dan seizoen 6': de reacties op video Kevin Spacey

"Dit was beter dan heel seizoen 6 van House of Cards."

"Onschuldig tot het tegendeel bewezen is, maar dit was onverstandig."

"Deze kerel is totaal gestoord."

Het internet reageert verdeeld op de video die Kevin Spacey op Kerstavond onverwacht op YouTube zette.

De acteur had ruim een jaar gezwegen over aantijgingen van seksueel wangedrag tegen hem, maar nam nu het woord in de rol van Frank Underwood uit House of Cards. De video Let Me Be Frank werd gepubliceerd kort nadat bekend was gemaakt dat Spacey wordt aangeklaagd voor aanranding.

"Natuurlijk willen sommigen maar al te graag dat ik toegeef dat alles waar is en ik mijn verdiende loon kreeg", zegt de acteur, terwijl hij gekleed in een kerstschort zijn handen wast. "Maar jij en ik weten dat het niet zo simpel is, niet in de politiek en niet in het leven."

Bekijk het fragment hieronder: