Kevin Spacey doorbreekt eindelijk de stilte, met een video

Hoewel niet duidelijk is of Spacey alleen een rol speelt of dat hij ook kritiek levert op de aantijgingen, lijkt hij in te gaan op de aanranding. "Natuurlijk, sommigen geloofden alles en hebben met ingehouden adem zitten wachten tot ik alles zou bekennen. Dat ik zou erkennen dat alles waar is en dat ik mijn verdiende loon heb gekregen. Zou het niet makkelijk zijn als alles zo simpel was?"

"Jij en ik weten dat niet alles zo simpel is in het leven. Niet in de politiek en niet in het leven", zegt de acteur tegen de kijker. "Jij zou niet zomaar het slechtste geloven, toch? Zonder bewijs? Nee, jij niet. Jij bent daar te slim voor."

Ook zegt hij dat hij nooit opdraait voor dingen die hij niet heeft gedaan. "Ik kan je beloven: als ik nog nooit heb hoeven boeten voor dingen die ik gedaan heb, dan ga ik zeker niet boeten voor dingen die ik niet heb gedaan", zegt hij, verwijzend naar Underwood die in de serie met zware misdrijven wegkomt. Hij zegt in de video dat er geen grenzen zijn in het leven en in de kunst.

Comeback

Verder lijkt het erop dat Spacey een comeback ambieert in de rol van Underwood. Hij werd na de beschuldigingen ontslagen en voor het laatste seizoen uit de serie geschreven. "Ze hebben ons wel geprobeerd te scheiden, maar wat wij hebben is te sterk. Jij vertrouwde me, ook al wist je dat je dat niet moest doen. Bovendien weet ik wat je wilt: je wilt me terug."

De acteur zegt in de video dat hij zich "ondanks al het gedoe" verrassend goed voelt. Met elke dag die voorbijgaat zegt hij er meer vertrouwen in te hebben dat de volledige waarheid boven tafel komt. "Conclusies kunnen zo misleidend zijn. Heb je me gemist?", vraagt hij. Het blijft onduidelijk of hij het heeft over zijn privéleven of over de afloop van House of Cards.

Netflix wil niet reageren op de video van Spacey.