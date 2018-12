Nu al meer illegaal vuurwerk in beslag genomen dan in heel 2017

Uit de vuurwerkbarometer van het Openbaar Ministerie blijkt dat al meer illegaal vuurwerk in beslag is genomen dan vorig jaar. De teller stond halverwege december al op ruim 48.000 kilo, in 2017 kwam het totaal aantal in beslag genomen kilo's uit op 40.382 kilo.

Aan het eind van het jaar neemt het in beslag genomen vuurwerk meestal sterk toe. Het is dus goed mogelijk dat de totale vangst dit jaar fors hoger uit zal vallen dan vorig jaar.

Verbod, zone en brief

Gemeenten, politie en de Onderzoeksraad voor Veiligheid pleiten al langer voor een verbod op vuurwerk. Steeds meer gemeenten stellen vuurwerkvrije zones in. Het OM heeft gewaarschuwd dat wangedrag bij de jaarwisseling hard wordt aangepakt, zeker als het gaat om geweld tegen hulpverleners.

Mensen die vorig jaar in de fout gingen met illegaal vuurwerk kregen in september nog een waarschuwingsbrief van de politie. Ook op de aanpak van handel in illegaal vuurwerk via internet is stevig ingezet. Probleem was vorig jaar wel hoe de politie al dat in beslag genomen vuurwerk veilig moest afvoeren.