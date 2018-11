Politie achterhaalt ruim 900 accounts voor verkoop illegaal vuurwerk

De politie heeft meer dan 900 Instagram-accounts gevonden waarop illegaal vuurwerk werd aangeboden. De accounts worden de komende dagen offline gehaald. De politie doet onderzoek naar de mensen die erachter zitten.

De Instagram-accounts kwamen in beeld na uitgebreid onderzoek door hogeschool Windesheim en het landelijk project vuurwerk. Met privé-accounts is de politie de verkopers gaan volgen.

Politie waarschuwt

Vannacht zijn die privé-accounts omgezet naar een herkenbaar account van de politie. Daarop waarschuwt de politie dat de verkoper zich schuldig maakt aan een strafbaar feit en daarmee moet stoppen. In samenwerking met het OM worden alle opsporingsmiddelen ingezet om achter de identiteit van de vuurwerk-aanbieders te komen.

Met de actie wil de politie de handel in illegaal vuurwerk via Instagram frustreren, en voorkomen dat grote hoeveelheden explosief materiaal in slaapkamers of schuren wordt opgeslagen.