Politie op de stoep bij kopers illegaal vuurwerk, duizenden kilo's meegenomen

Het OM wil zo'n 2000 mensen vervolgen die via webshops illegaal vuurwerk hebben gekocht bij vier Poolse webshops. De webshops zijn inmiddels door politie en Openbaar Ministerie offline gehaald.

Officier van justitie Karin Broere zegt dat veel adressen inmiddels al een bezoek van de politie hebben gehad. "En kopers die nog niet zijn bezocht, kunnen binnenkort een bezoek verwachten", zegt Broere.

"Ook als zij het vuurwerk niet meer in hun bezit hebben, wordt tegen hen proces-verbaal opgemaakt. De politie beschikt over voldoende informatie om aan te tonen dat de bewuste personen vuurwerk hebben besteld, zoals overboekingen naar de bankrekeningen van de webshops."

Internationaal onderzoek

De adressen kwamen in beeld bij politie en OM in een internationaal onderzoek naar het online bestellen van illegaal vuurwerk en bijbehorende distributielijnen.

Zo kreeg justitie zicht op de ruim 2000 adressen. De afgelopen weken zijn veel van deze adressen bezocht en zijn "enkele duizenden kilo's" illegaal vuurwerk in beslag genomen, aldus de politie.

Het internationale onderzoek werd samen met de Poolse, Duitse en Franse autoriteiten uitgevoerd. De offline gehaalde webshops zijn Bombashop, UltrasShop, Pyrofans en Psychoeffect. In de drie landen zijn de servers van de webshops in beslag genomen.

'80 procent van toestroom gestopt'

In Polen werden ruim 57 mensen aangehouden op verdenking van onder meer illegale handel in vuurwerk, witwassen en belastingfraude bij meer dan 100 huiszoekingen, waarbij zo'n 80.000 kilo vuurwerk in beslag werd genomen.

In Nederland en Duitsland kregen de kopers van het vuurwerk bezoek van de politie. In Duitsland zijn in totaal zo'n vijftig woningen doorzocht.

Vuurwerkexpert Ad Nieuwdorp van de politie verwacht dat met het offline halen van de webshops zo'n tachtig procent van de toestroom van illegaal vuurwerk per postpakket naar Nederland is gestopt.