3000 vuurwerkovertreders krijgen waarschuwingsbrief van politie

Een kleine 900 mensen die vorig jaar met de politie te maken kregen vanwege illegaal vuurwerk, hebben een brief gekregen.

De politie wil daarmee voorkomen dat ze nog een keer in de fout gaan. Een derde van de ontvangers is minderjarig, daarom ging de brief naar hun ouders. De komende weken krijgen nog eens 2000 mensen een waarschuwingsbrief.

Eerder verwijderde de politie 400 Instagram-accounts waarop vuurwerk werd aangeboden. En mensen die er via dit sociale medium naar zoeken, krijgen in een privébericht het advies daarmee te stoppen omdat illegaal vuurwerk strafbaar is.