'Aanpak illegaal vuurwerk dreigt komende jaarwisseling te mislukken'

Als er nu geen actie wordt ondernomen, zit de politie eind dit jaar opnieuw opgescheept met ladingen illegaal vuurwerk die ze niet mag afvoeren. Daarvoor waarschuwt de Centrale Ondernemingsraad (COR) van de politie, die wil dat minister Grapperhaus van Justitie met een "goed doordacht en realistisch" plan komt.

"We staan op hetzelfde punt als vorig jaar november: er is weinig tot niets geregeld voor het transport en de opslag van zwaar illegaal vuurwerk bij de politie", zegt COR-voorzitter Rob den Besten in het NOS Radio 1 Journaal.

Volgens Den Besten is de huidige regeling onuitvoerbaar. Politieagenten moeten gevaarlijk vuurwerk in beslag nemen, maar mogen het niet zelf vervoeren. "Als er een kleine partij illegaal vuurwerk wordt gevonden, nemen collega's dat nog weleens mee naar het politiebureau en slaan het daar op in een kast, maar dat is gewoon verboden."

Het leidt tot gevaarlijke situaties, want het vuurwerk kan door de politie niet veilig worden vervoerd en opgeslagen. De politie beschikt in de meeste gevallen niet over de dure containers waar het materiaal veilig kan worden bewaard. Maar als de politie het vuurwerk niet vervoert en opslaat, komt de aanpak van illegaal vuurwerk stil te liggen, waarschuwt de COR.

Uren wachten

Volgens de regels moet een gespecialiseerd bedrijf langskomen om het vuurwerk veilig te vervoeren. "De politieagenten staan dan uren het vuurwerk te bewaken tot een transporteur komt. In de tussentijd kunnen ze geen andere dingen doen", legt Den Besten uit.

Volgens de COR-voorzitter is behalve de politie niemand doordrongen van de problematiek. Hij wil dat de politiek in actie komt. "De minister heeft vorig jaar november al toegezegd dat er dit jaar maatregelen komen, maar het blijft tot op heden stil."