Brede samenwerking opgezet om natuurverlies in Nederland tegen te gaan

Houtwallen die natuurgebieden verbinden, een kleurrijk grasland of een spoordijk vol bloemen. Als het aan de initiatiefnemers van het zogenoemde Deltaplan Biodiversiteitsherstel ligt, dat vandaag werd gepresenteerd, is het overal te zien in het Nederlandse landschap in 2030.

Dergelijke zaken zijn namelijk essentieel om het natuurverlies in Nederland tegen te gaan, vinden de negentien kennisinstituten, landbouwvertegenwoordigers, bedrijven, natuur- en milieuorganisaties en de bank die zich achter de ambitie hebben geschaard om de trend van het verdwijnen van tal van planten- en diersoorten uit het Nederlandse landschap te keren.

'Kwetsbare soorten krijgen het moeilijker'

Door onder meer intensieve landbouw en verstedelijking verdwijnen vruchtbare voedingsbodems en verbindingen tussen natuurgebieden in rap tempo. Dat heeft effect op het aantal planten- en diersoorten in die gebieden.

Zo bleek vorig jaar uit onderzoek dat in Duitse natuurgebieden ruim driekwart minder insecten rondvlogen of -liepen dan dertig jaar geleden. Die teruggang is veel groter dan eerder werd gedacht en experts gaan ervan uit dat die in Nederland vermoedelijk net zo groot is.

De brede samenwerking in het Deltaplan is daarom noodzakelijk, vinden de partijen. "Met name de kwetsbare soorten krijgen het steeds moeilijker. We kunnen niet meer volstaan met een beschermingsplan dat losstaat van andere maatschappelijke ontwikkelingen", schrijven ze op de website van het plan.

De initiatiefnemers willen samen ervoor zorgen dat in de gebieden waar ze actief zijn meer kansen komen voor wilde planten en dieren.