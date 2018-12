'Cold War' is de beste Europese film

De Poolse film Cold War is bij de European Film Awards in Sevilla in Spanje uitgeroepen tot beste Europese film van het jaar. De film van regisseur Pawel Pawlikovski (Oscar voor beste niet-Engelstalige film 2015) gaat over twee geliefden die in de Koude Oorlog besluiten om te vluchten.

De Poolse Joanne Kulig werd onderscheiden met de prijs voor beste actrice voor haar rol in Cold War. De film kreeg ook de prijzen voor beste regie en beste scenario.

De Italiaan Marcello Fonte kreeg de Award voor beste acteur voor zijn rol in Dogman, die gaat over een waargebeurde, gruwelijke moordzaak in Italiƫ in de jaren 80.

Transgender

The Death of Stalin, van de Schotse regisseur Armando Iannucci, werd uitgeroepen tot beste Europese komedie. De zwarte politieke satire, over de fictieve dood van Stalin in 1953, is in Rusland verboden.

Ook de Belgisch-Nederlandse film Girl viel op het gala in Sevilla in de prijzen. Het verhaal van regisseur Lukas Dhont, over een jonge transgender ballerina, werd bekroond als beste debuutfilm met de European Discovery award.

Levenswerk

Verder waren er onder meer twee oeuvre-onderscheidingen. Zo kreeg de Spaanse actrice Carmen Maura voor haar levenswerk de Lifetime Achievement Award.

De Engelse acteur Ralph Fiennes werd onderscheiden voor zijn werk met de European Achievement in World Cinema Award.