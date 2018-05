'Waarom zou je fictie schrijven als de feiten absurder zijn?'

Toen Stalin in 1953 in zijn slaapkamer werd getroffen door een hersenbloeding, was de machtige dictator hulpeloos verloren. Zijn beveiliging had bevel gekregen hem niet te storen. Toen hij 's ochtends eenmaal werd gevonden, waren er in Moskou nauwelijks specialisten te vinden: de paranoïde Stalin had ze allemaal verbannen uit angst voor een samenzwering van zijn artsen. De Sovjetleider stierf binnen drie dagen een smadelijke dood.

"Ik was van plan iets te doen over een moderne dictator, een fictief verhaal", zegt regisseur Armando Iannucci, die over het gekonkel en de intriges na Stalins dood The Death of Stalin maakte. "Maar waarom zou je fictie schrijven als de feiten zo veel absurder zijn en veel meer zeggen?"

Satiricus Iannucci is vooral bekend van de series The Thick of It en Veep, waarin hij de hypocrisie in de Britse en Amerikaanse politiek en media vlijmscherp fileert. In dit historische uitje is hij nog ambitieuzer: hij wil internationaal de democratie wapenen met een terugblik op de excessen van de Sovjettijd. De film draait vanaf vandaag in Nederland.