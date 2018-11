Vlaamse film 'Girl' wordt voor Netflix in de VS gecensureerd

De film wordt voor de Amerikaanse markt gecensureerd om controverse te voorkomen en om de kansen op een Oscar voor de film niet te verkleinen, zegt de regisseur in het Vlaamse dagblad De Morgen.

Grootste struikelblok is volgens de krant een 'pijpscene'. "Terwijl daar niets te zien is", zegt regisseur Lukas Dhont. "Ik begrijp nog altijd niet waarom, maar we moeten de scène hermonteren."

Kinderporno

Netflix is volgens de krant vooral bang dat een naaktscène met een jonge acteur zou kunnen worden bestempeld als kinderporno. Daarom wordt die scène de komende weken zo gemonteerd dat er geen penis meer te zien is.

"Ik vind dat stom omdat die scène daarmee plots minder steekhoudt", zegt Dhont. De bezorgdheid van Netflix begrijpt hij wel. "Stel dat we genomineerd worden voor een Oscar, dan wil je niet dat er uitgerekend op dat moment negatieve verhalen opduiken."

De juryleden van de Oscars krijgen Girl overigens te zien zoals deze te zien was in de bioscoop, dus inclusief de bewuste naaktscènes. Volgens de regels van de filmprijs moeten inzendingen worden vertoond zoals ze in het land van herkomst te zien waren.

De film is de Belgische inzending voor de Oscars volgend jaar. Eerder dit jaar kreeg de film op het filmfestival van Cannes meerdere prijzen.