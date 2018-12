Protest gele hesjes is strijd van 'gewone' Fransman tegen 'elitaire' Macron

Vandaag voeren de gele hesjes voor het vijfde opeenvolgende weekend actie in heel Frankrijk, onder meer met een landelijk protest in Parijs. De opkomst is lager dan bij eerdere bijeenkomsten. De politie-inzet is nog steeds enorm. In Parijs alleen al zijn zo'n 8000 agenten op de been. Winkels en horeca hebben opnieuw hun etalages dichtgespijkerd en gebarricadeerd, na de gewelddadige rellen van de afgelopen weken. Het protest van vandaag verliep rustiger dan eerdere betogingen, maar het was dus ook minder druk.