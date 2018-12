Macron spreekt Fransen toe: minder belastingen, minimumloon 100 euro omhoog

Vele duizenden Fransen protesteren al sinds 17 november in gele hesjes. Daarbij is ook geweld gebruikt. De demonstranten ageerden in eerste instantie tegen hoge brandstofprijzen en andere hoge kosten, maar al snel stond het protest in het teken van armoede in het algemeen.

Vandaag sprak Macron met vertegenwoordigers van vakbonden en werkgeversorganisaties. Daarbij waren waren geen gele-hesjesdemonstranten aanwezig.

'Boosheid terecht'

"De boosheid is terecht", zei Macron vanavond in een toespraak van ruim tien minuten. "Het treft mensen die lang reizen naar werk, en gescheiden vrouwen met kinderen die niet kunnen rondkomen. Het land bevindt zich in een economische en sociale noodtoestand."

Marcon kwam de gele hesjes lang niet op alle punten tegemoet. Zo houdt hij vast aan de omstreden afschaffing van de vermogensbelasting. Volgens Macron is dat nodig om de zeer rijke Fransen, die het land volgens hem verlieten vanwege de belasting, te laten investeren in de economie.

Gele hesjes in heel Frankrijk keken vanavond naar de toespraak van Macron. Een overzicht: