Gelehesjesprotest Parijs veel kleiner dan vorige week

Voor het vijfde weekend op rij zijn 'gele hesjes' op de been in Parijs. Aan het einde van de ochtend waren het er zo'n duizend. Dat is veel minder dan een week geleden toen er enkele duizenden mensen betoogden tegen het beleid van de regering-Macron.

Opnieuw worden duizenden politiemensen ingezet om rellen in de kiem te smoren. In het hart van Parijs staan ook pantservoertuigen opgesteld. Op de Champs-Élysées probeerden betogers in gele hesjes vanochtend door een cordon van de oproerpolitie te breken. Die zette traangas in.

De betogers renden daarna door het centrum van Parijs: