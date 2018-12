Inspectie had eerder kunnen ingrijpen bij VMBO Maastricht

Zowel de Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO) als de Inspectie van het Onderwijs heeft steken laten vallen bij de diplomacrisis bij het VMBO Maastricht. Dat staat in een serie rapporten naar aanleiding van de kwestie.

Bij het VMBO Maastricht, dat onder LVO valt, werden in juni de eindexamens van 353 leerlingen ongeldig verklaard door de inspectie. Sommige toetsen waren tijdens het schooljaar niet afgenomen en de scholieren hadden daardoor niet aan het centraal examen mogen deelnemen. De scholieren moesten in de maanden erna hersteltoetsen maken om hun diploma alsnog te halen.

Naar aanleiding van de zaak nam de onderwijsinspectie de afgelopen tijd 11 van de 31 locaties van LVO in heel Limburg onder de loep. Het gaat om locaties waarvan al werd vermoed dat de onderwijskwaliteit er onder de maat was. Verder werd het optreden van de inspectie zelf beoordeeld door de Auditdienst Rijk (ADR).

Zeer zwak

De situatie op vijf onderzochte locaties blijkt zo slecht dat de inspectie er ingrijpt. Daar zijn afdelingen als zeer zwak of onvoldoende beoordeeld. Het gaat onder meer om alle zes de afdelingen van het VMBO Maastricht, werd eind vorige maand al bekend. Leerlingen worden slecht begeleid en de school doet te weinig aan lesuitval en verzuim van scholieren.

De inspectie maakt nu samen met het ministerie en LVO een plan om de onderwijskwaliteit te verbeteren. Bestuurders van de VO-raad zullen daarbij helpen.

Signalen

Op haar beurt had de inspectie meldingen van ouders over de misstanden op het VMBO Maastricht beter kunnen afhandelen, staat in het rapport van de ADR. Door die signalen, die sinds 2016 binnenkwamen, had de dienst kunnen vermoeden dat er van alles mis was bij de schoolexamens.

De inspectie deed echter alleen onderzoek naar lesuitval op de school en niet naar de schoolexamens. De dienst hield zich daarmee weliswaar aan de regels, maar die schieten volgens de ADR dus blijkbaar tekort.