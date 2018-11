Voorzitter Postema stapt alsnog op na examendebacle VMBO Maastricht

Voorzitter André Postema van het college van bestuur van de Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO) vertrekt per direct. Hij doet dat op verzoek van de raad van toezicht. Ook voorzitter Jan Schrijen van de raad treedt af.

De positie van Postema stond al een tijd onder druk nadat in juni bleek dat er van alles mis was gegaan in de aanloop naar het eindexamen op het VMBO Maastricht. 353 examens werden ongeldig verklaard.

Volgens de stichting is Postema op verzoek van de raad van toezicht aangebleven om de hersteloperatie te leiden. "Nu de laatste groep getroffen studenten het diploma alsnog heeft gehaald, komt de hersteloperatie in een nieuwe fase en moet er ruimte worden gemaakt voor een nieuw bestuur", schrijft de stichting in een toelichting.

Onder inspectie

De stichting schrijft verder dat het ongeldig verklaren van de examens schade heeft toegebracht aan de getroffen leerlingen. "Het bevoegd gezag van LVO draagt en voelt hiervoor verantwoordelijkheid."

De Inspectie van het onderwijs heeft de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar het VMBO Maastricht en andere scholen die onder de LVO vallen. De uitkomst wordt op 14 december verwacht. De stichting zegt in de verklaring dat al wel duidelijk is dat er niet alleen op het VMBO Maastricht maar ook op andere scholen "tekortkomingen" zijn geconstateerd.

De taken van Postema worden voorlopig overgenomen door Nico de Vrede. Er wordt nog gezocht naar een nieuwe voorzitter van de raad van toezicht.