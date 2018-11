'Onderwijsinspectie noemt VMBO Maastricht zeer zwak'

Het VMBO Maastricht is een zeer zwakke school en moet dringend orde op zaken stellen. Dat staat volgens Trouw in een vertrouwelijk rapport van de onderwijsinspectie.

De kwalificatie 'zeer zwakke school' is de laagste beoordeling van de onderwijsinspectie. Het schoolbestuur moet een plan van aanpak maken om de kwaliteit binnen een jaar te verbeteren. Als dat niet lukt, kan minister Slob van Onderwijs de financiering stopzetten.

De onderwijsinspectie constateerde in juni dat er van alles was misgegaan in de aanloop naar het eindexamen op het VMBO Maastricht. Ruim 350 examens werden ongeldig verklaard. Naar aanleiding van de problemen stapte voorzitter André Postema van de Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs, waar de school onder valt, afgelopen week op.

Begeleiding, verzuim en veiligheid

De inspectie oordeelt in het vertrouwelijke rapport dat de begeleiding van leerlingen onder de maat is. Verder moet de school meer doen tegen lesuitval en verzuim van leerlingen.

Volgens de inspectie voelen leerlingen zich soms ook niet veilig of op hun gemak. Dat komt onder meer doordat buitenstaanders zonder problemen de school in kunnen lopen. In het rapport staat niet om wat voor mensen het gaat, maar eerder waren er berichten over drugsdealers rond de school.

Het rapport is deze week gedeeld met ouders, bevestigt een woordvoerder van VMBO Maastricht aan Trouw. De school wil tegenover de krant niet ingaan op de inhoud.

Betreurt oordeel

Locatiedirecteur Loek de Veen reageert volgens Trouw wel in een brief aan de ouders. Daarin schrijft hij het oordeel te betreuren en dat de school zich herkent in de genoemde knelpunten. Hij schrijft ook dat het VMBO Maastricht bezig is met een herstelprogramma, waarin onder meer de lesuitval wordt aangepakt en de administratie wordt verbeterd.

Minister Slob wil pas reageren als het officiële inspectierapport wordt gepresenteerd, zegt een woordvoerder tegen de NOS. Dat gebeurt op 14 december.