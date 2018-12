Ook Merkel sluit nieuwe onderhandelingen over brexit-akkoord uit

Ook de Duitse bondskanselier Merkel sluit nieuwe onderhandelingen over het concept-brexit-akkoord uit. Dat zei ze na afloop van een ontmoeting met de Britse premier May in Berlijn. Eerder lieten ook onder meer premier Rutte, EU-president Tusk en de Franse regering al weten dat er niet opnieuw wordt onderhandeld.

Merkel denkt wel dat er oplossingen voor de struikelblokken van het concept-brexitakkoord zijn, al liet ze zich niet uit wat die kunnen zijn.

Grootste knelpunt blijft de grens tussen Ierland en Noord-Ierland na de brexit. Noord-Ierland verlaat na de brexit de EU, terwijl Ierland lid blijft van de Europese Unie. May en Merkel hebben met elkaar afgesproken "in contact te blijven" om te komen tot een oplossing voor de brexit.

Nuttig gesprek

Eerder vandaag had May een ontmoeting met premier Rutte. Hij wilde over het gesprek met zijn Britse ambtgenoot na afloop alleen kwijt dat hij een nuttig gesprek had, maar verder niets. Vrijdag zei Rutte dat de deal die er nu ligt "het onderste uit de kan" is. "Iets beters krijg je echt niet."

May heeft vanavond nog een ontmoeting met de voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker. Hij zei vanochtend al dat er niet opnieuw wordt onderhandeld over het brexit-akkoord. "De deal die we bereikt hebben is de best mogelijke. En ook de enige deal die mogelijk is."

De Britse premier hoopt met haar 'Europese tour' extra toezeggingen van Europese leiders te krijgen. De Britten vrezen dat ze vast komen te zitten in een douane-unie met de EU als er geen oplossing komt voor de grens tussen Ierland en Noord-Ierland. Dat zou betekenen dat ze niet zelfstandig handelsdeals kunnen sluiten, wat voor voorstander van een brexit juist een belangrijke reden is om de EU te willen verlaten.

Brexit-deal

Eigenlijk zou het Britse Lagerhuis vanavond stemmen over het brexit-akkoord. Na een spoedoverleg met ministers uit het kabinet, besloot May de stemming uit te stellen. Ze stelde dat na vier dagen debat over het akkoord duidelijk was dat er te weinig steun is voor het akkoord.

De tijd voor een brexit-stemming dringt ondertussen. De Britten verlaten op 29 maart volgend jaar de EU. Volgens een woordvoerder van de Britse premier wordt er voor 21 januari alsnog over het akkoord gestemd.