May stelt stemming in Lagerhuis over brexit-akkoord uit

Of het daarvan komt, is nog maar de vraag. Correspondent Tim de Wit wijst erop dat de EU zich niet bereid heeft verklaard opnieuw te gaan onderhandelen, en dat de boodschap uit Brussel 'take it or leave it' is. "De kans is heel erg klein dat May de komende dagen iets voor elkaar kan krijgen", zegt De Wit.

De premier riep in het Lagerhuis alle partijen op om bereid te zijn tot het sluiten van compromissen. Ook herhaalde ze dat ze niets ziet in een tweede referendum over de brexit. "Dat zou het land nog meer verdelen."

Labour-leider Jeremy Corbyn uitte scherpe kritiek op de stap van May. "De regering is de controle kwijt en verkeert in chaos", aldus de oppositieleider, die sprak van een ernstige situatie zonder precedent. Meerdere Labour-parlementariërs riepen "resign, resign" in de richting van de premier. May kreeg ook kritiek vanuit haar eigen Conservatieve Partij.

Stemming over uitstel

Naar aanleiding van de verklaring van May werd geopperd of het Lagerhuis niet moet stemmen over uitstel van de stemming. Parlementsvoorzitter Bercow zei daarop dat de regering de stemming eenzijdig mag uitstellen, maar dat hij het zou waarderen als het Lagerhuis hier toch over mag stemmen.

De afgelopen dagen werd al gespeculeerd over uitstel van de stemming. De premier en haar vertrouwelingen zeiden meerdere keren dat van uitstel geen sprake was.

Alles wees er al op dat het brexit-akkoord morgen zou worden verworpen door een meerderheid in het Lagerhuis. May erkende vanmiddag dat "een substantiële meerderheid" de deal zou hebben afgewezen. Om eraan toe te voegen dat er brede goedkeuring is voor "veel kernpunten", maar niet over de kwestie van Noord-Ierland.