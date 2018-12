'Dna Jos B. op 17 plaatsen op kleding Nicky Verstappen'

Bij onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) is op kleding van Nicky Verstappen op zeker 17 plekken dna van Jos B. aangetroffen, onder meer aan de binnenkant van de onderbroek van de jongen. Dat schrijft de Telegraaf die inzage heeft gehad in een NFI-rapport.

De onderbroek en de pyjamabroek van de jongen zaten binnenstebuiten, toen zijn lichaam werd gevonden. De onderbroek zat achterstevoren.

Een deskundige van het NFI concludeert dat de dna-sporen niet met zekerheid verband houden met het eventuele misbruik van Verstappen of zijn dood. Ook is niet bekend wanneer de dna-sporen op de kleding zijn terechtgekomen.

Rechtspsycholoog Peter van Koppen trok in augustus dezelfde conclusie. Als B. alleen ontucht bekent, zit je met een groot probleem, zei hij.

Haarsporen

Het is zelfs niet duidelijk wat voor dna-sporen zijn aangetroffen, schrijft de Telegraaf. Volgens de deskundige valt niet te zeggen of het celmateriaal afkomstig is van speeksel, of bijvoorbeeld huidcellen.

Ook zijn er 25 haren of haarsporen gevonden. Drie daarvan zijn mogelijk van B., van wie de anderen zijn is onduidelijk.

De 11-jarige Nicky Verstappen verdween in 1998 uit een jeugdkamp op de Brunssummerheide. Een dag later werd hij daar dood aangetroffen.

B. werd in augustus aangehouden in Spanje, nadat hij door een dna-verwantschapsonderzoek in beeld was gekomen. Het OM verdenkt hem van doodslag, ontucht en vrijheidsberoving. B. ontkent alle beschuldigingen. "Het standpunt van mijn cliƫnt is: ik heb het delict niet gepleegd", zei zijn advocaat.

De zaak tegen B. begint woensdag met een eerste niet-inhoudelijke zitting.