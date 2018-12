Studeren, lenen en ontvangen: zo ging dat vroeger (en nu)

De rente op studieleningen gaat omhoog. Ondanks kritiek van oppositiepartijen gaat een meerderheid van de Tweede Kamer toch akkoord met dat plan van minister Van Engelshoven van Onderwijs.

Politiek gesteggel over studiebeurzen is zeker niet nieuw. Al sinds de invoering van de basisbeurs in 1986 - en eigenlijk ook al lang daarvóór - zijn de toegankelijkheid van het hoger onderwijs, overheidssteun voor studerende jongeren en onderwijskansen voor arm en rijk onderwerp van politieke discussie.

Kinderbijslag

Gedurende hetgrootste deel van de 20e eeuwkregen ouders met studerende kinderen een soort toeslag op de kinderbijslag. De gedachte daarachter was: ouders zijn verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen en daar is hun opleiding onderdeel van.

Kinderen uit armere gezinnen konden wel een beurs krijgen. Ook konden studenten renteloos extra geld lenen, maar eigenlijk was lenen toen "ondenkbaar", zegt onderwijs- en beleidshistoricus Pieter Slaman van de Universiteit Leiden. "Vooral in het begin van de 20e eeuw was studeren echt voor de elite. Die had geen lening nodig."

Basisbeurs

Een belangrijke omslag kwam in 1986. Toen kregen alle voltijdstudenten een basisbeurs. Voor thuiswonende studenten was dat bijna 300 gulden (136 euro) per maand en voor uitwonende studenten zo'n 600 gulden (272 euro). Veel studenten maakten zich boos op Onderwijsminister Deetman over deze regeling, omdat rijke en arme studenten evenveel geld ontvingen.

Ook waren ze het niet eens met nieuwe regels die Deetman in 1988 had ingevoerd: voortaan hadden studenten maximaal 6 jaar recht op studiefinanciering. De onvrede onder studenten leidde tot veel protesten, zoals op deze foto te zien is in Amsterdam.