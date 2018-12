Weinig enthousiaste Kamer achter hogere studierente

De Tweede Kamer stemt in met de verhoging van de rente op studieleningen. Zoals het er nu naar uitziet, is de hele oppositie tegen het wetsvoorstel van minister Van Engelshoven, maar de regeringspartijen zijn voor en die hebben de meerderheid.

Volgens het voorstel wordt het rentepercentage vanaf 2020 gebaseerd op de 10-jaarsrente in plaats van de huidige 5-. Omdat de rente hoger is naarmate die langer vaststaat, betekent dat in de praktijk een verhoging. Van Engelshoven heeft de Kamer voorgerekend dat door de wet bij een gemiddelde schuld de rente per maand kan stijgen van 70 naar 82 euro, maximaal 35 jaar lang. Voor mensen die nu al studeren, verandert er niks.

Alleen financiële argumenten

SP, PVV, GroenLinks, PvdA en Denk waren in de Kamer zeer kritisch over het voorstel van de minister. Ze vinden de motivering mager en denken dat het hoger onderwijs er minder toegankelijk door wordt. SP-Kamerlid Futselaar zei dat het kabinet eigenlijk alleen financiële argumenten gebruikt. De oppositie zet ook vraagtekens bij de berekeningen van Van Engelshoven over wat de maatregel moet opleveren.

"De cijfers zijn boterzacht", zei Futselaar, die voor de eerste ronde van de behandeling van het voorstel in de Kamer de uitzonderlijk lange spreektijd van 40 minuten had aangevraagd.

De oppositiepartijen vroegen zich af welke partij eigenlijk met dit voorstel is gekomen nu diverse leden van de coalitie hebben gezegd dat ze eigenlijk niet erg enthousiast zijn over de verhoging. Ze wezen er ook op dat de jongerenorganisaties van de regeringspartijen tegen het plan zijn.