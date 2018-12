'Debat over Marrakesh-pact interessant, maar uitkomst staat al vast'

Volgende week stemt het Nederlandse kabinet in Marrakesh in met het migratiepact van de Verenigde Naties. Een deel van de Tweede Kamer zal vandaag nog proberen de regering op andere gedachten te brengen, maar dat gaat niet lukken, stelt politiek verslaggever Xander van der Wulp. Hij verwacht desalniettemin een stevig debat.

Het Marrakesh-debat, dat vanmiddag om 16.45 uur begint, is aangevraagd door Forum voor Democratie-leider Baudet. Van der Wulp wijst erop dat deze politicus "vaak benadrukt dat debatten in de Tweede Kamer nutteloos zijn, omdat de uitkomst van te voren vaststaat. En dit is wel zo'n debat."

Het kabinet heeft volgens hem "flink in z'n maag gezeten" met het omstreden pact. Landen als Oostenrijk en Hongarije hebben al laten weten het niet te steunen. De voorstanders vinden dat er nuttige afspraken in staan over veilige en gereguleerde migratie. Terwijl de tegenstanders denken dat het de deur openzet voor een nieuwe stroom mensen.

Afgelopen vrijdag heeft het kabinet besloten dat Nederland het pact gaat steunen, maar wel met een extra verklaring zal komen waarin nog eens wordt benadrukt dat migranten er juridisch geen rechten aan kunnen ontlenen. Het staat al vast dat dat in de Kamer voldoende steun krijgt.

'Verschillende wereldbeelden'

Toch wordt het vanmiddag een interessant debat, denkt Van der Wulp. "Ik denk dat je een botsing tussen twee wereldbeelden gaat zien. Tussen partijen die gericht zijn op internationale samenwerking aan de ene kant en partijen die angst hebben voor migratie en hoe dat Nederland gaat veranderen aan de andere kant."

D66-fractieleider Jetten is een voorbeeld van die eerste stroming. Hij zei gisteravond in Nieuwsuur dat het pact bij kan dragen aan het oplossen van het migratievraagstuk. "Als landen zich er niet aan houden, kunnen we er met dit pact in de hand naar toevliegen en hen wijzen op hun verantwoordelijkheid." Hij vreest dat Nederland aan de zijlijn komt te staan als het dit pact niet steunt.

Lijnrecht tegenover hem staat Baudet, die in dezelfde uitzending zei dat het pact ongereguleerde migratie juist zal aanjagen. "Als het kabinet naar Marrakesh gaan, zegt het tegen heel Afrika: wir schaffen das, kom maar hier naartoe. Dat is het signaal. Dat moeten we echt niet doen. De grote vraag is: zijn er nog VVD'ers en CDA'ers met een geweten."

Motie van wantrouwen

Op die twee regeringspartijen zal Forum voor Democratie vandaag zijn pijlen richten, verklaart Van der Wulp. Want met name bij de VVD werd het de laatste weken steeds lastiger het pact te blijven steunen. "Ze zijn overstag gegaan, omdat er ook afspraken in staan over terugkeer naar landen van herkomst en het belangrijk is om de weg naar diplomatie open te houden."

Staatssecretaris Harbers zal het vandaag niet gemakkelijk krijgen. De PVV heeft al aangekondigd dat er een motie van wantrouwen tegen hem of tegen het hele kabinet wordt ingediend. Maar het zal nog "een strijdje" worden welke van de rechtse oppositiepartijen die gaat indienen, denkt Van der Wulp. Baudet heeft het debat aangevraagd en is daarmee de eerste spreker. Hij ligt wat dat betreft aan kop.