Coalitie eens over bijlage bij migratiepact Marrakesh

Het kabinet zal het VN-migratiepact van Marrakesh steunen, maar komt wel met een extra verklaring om te voorkomen dat migranten er te veel rechten aan kunnen ontlenen. De regeringspartijen zijn het er in principe over eens hoe die verklaring moet luiden, bevestigen ingewijden een bericht van de Volkskrant. Vrijdag wordt het besproken in de ministerraad.

Het is de bedoeling dat de deelnemende landen op 11 en 12 december hun steun uitspreken voor het pact. Volgens voorstanders gaat het pact alleen maar over een veilige, gereguleerde migratie. Tegenstanders vrezen dat het de deur openzet voor nieuwe, onbeheersbare migratiestromen.

Ook in de Nederlandse politiek is de afgelopen tijd veel beroering ontstaan over het pact. Forum voor Democratie, fel tegenstander, stelde vorige maand honderd vragen aan staatssecretaris Harbers. De antwoorden laten al lang op zich wachten, maar waarschijnlijk komen ze volgende week naar de Kamer.

Juridische risico's

Harbers heeft onder druk van de kritiek een analyse laten maken van de mogelijke juridische risico's. In de tekst van het pact staat al dat het niet juridisch bindend is, maar daar komt nu dus de aanvullende Nederlandse verklaring bij. Daar zou expliciet in komen te staan dat het pact niet bedoeld is als basis voor asielprocedures.

De PVV, SP, SGP en Forum voor Democratie blijven vinden dat Nederland niet akkoord moet gaan met het Marrakesh-pact. Forum heeft naar eigen zeggen inmiddels 50.000 handtekeningen verzameld voor een petitie tegen het pact.

Na de brief van Harbers komt er een debat in de Tweede Kamer. De PVV kondigt nu al een motie van wantrouwen aan tegen het hele kabinet. Volgens Kamerlid Fritsma verkwanselt het kabinet het Nederlandse belang op onvergeeflijke wijze.