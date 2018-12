Marrakesh-migratiepact: Jetten (D66) en Baudet (FvD) kruisen de degens

Nog één kans hebben de tegenstanders van het Marrakesh-migratiepact om het kabinet op andere gedachten te brengen. Woensdag debatteert de Tweede Kamer erover. In Nieuwsuur nemen Thierry Baudet van Forum voor Democratie, tegenstander van het pact, en Rob Jetten, de nieuwe voorman van D66 en voorstander, alvast een voorschot en gaan met elkaar in debat.

Na weken van twijfels, onduidelijkheid en juridische analyses werd afgelopen vrijdag duidelijk dat Nederland het migratiepact steunt, maar wel mét een zogeheten stemverklaring. Voor Jetten doet het niets af aan de waarde van het pact. "Al is D66 altijd voor het steunen van het pact geweest, ik denk dat het goed is dat het kabinet nog even extra duidelijk maakt wat het standpunt van Nederland is."

Baudet vindt het "inlegvel", zoals hij de stemverklaring noemt, maar flauwekul. "Het is een Ruttiaanse truc. Het is juridisch ook van geen enkele waarde. Want het pact kan niet worden opgezegd, dus je zit er in feite voor altijd aan vast. En asieladvocaten kunnen met dit pact in de hand, ondanks het inlegvel, gewoon zeggen: migranten hebben recht op dit of dat."