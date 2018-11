OM heeft weer kroongetuige in liquidatiezaak

Boekje open

Het is de tweede keer in korte tijd dat het Openbaar Ministerie een deal sluit met een kroongetuige. Eerder dit jaar trad het OM naar buiten met een verdachte die in ruil voor een lagere straf een boekje open deed over de opdrachtgevers van verschillende liquidaties.

Kort daarna werd de onschuldige broer van deze getuige doodgeschoten, kennelijk als vergelding. Sindsdien steggelt het OM met de kroongetuige over de mate van beveiliging van zijn familie.