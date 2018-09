Kroongetuige Nabil B. dreigt weer te stoppen: 'Bescherming familie onvoldoende'

Nabil B. twijfelt nog steeds of hij moet doorgaan als kroongetuige in een reeks liquidatiezaken. B. wil dat zijn familie beter wordt beschermd, want nu schiet de bescherming tekort, vindt hij.

Tijdens een tussentijdse zitting in de strafzaak tegen B. zei zijn advocaat, Bart Stapert, dat de geboden oplossingen tot nu toe standaard en soms ontoereikend zijn, terwijl maatwerk nodig is. Hij zegt dat de familie van B. zich in een unieke positie bevindt, zonder precedent.

Te vroeg

Eind maart werd de broer van Nabil B. doodgeschoten in Amsterdam-Noord. Dat gebeurde enkele dagen nadat het Openbaar Ministerie bekend had gemaakt dat B. zich had gemeld als kroongetuige. Volgens advocaat Stapert is die liquidatie in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever en degenen die de familie bedreigen, maar ook van de Staat.

Volgens Stapert heeft het OM eerder bekendgemaakt dat B. kroongetuige is dan was afgesproken. Hij zegt dat dit pas bekend had moeten worden gemaakt na de arrestatie van de hoofdverdachte in het onderzoek. "De deal werd door het Openbaar Ministerie eerder naar buiten gebracht. De gevolgen daarvan werden niet afdoende en niet op tijd voorzien, terwijl de onderschepte communicatie van het target daartoe alle aanleiding gaf."