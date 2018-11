Partijcongressen: Chopin bij Baudet, proefballonnen Dijkhoff en bittere pil Segers

Op het partijcongres van de VVD, dat deze keer 'VVD-festival' heette, ging fractievoorzitter Dijkhoff in Den Bosch de discussie aan met de achterban over het klimaatbeleid. Dijkhoff pleitte opnieuw voor kernenergie. "Als je het klimaat serieus neemt, moet je kernenergie echt omarmen. Anders is het maar een pose." Hij peilde de stemming in de zaal; slechts twee leden keerden zich tegen het bouwen van een kerncentrale.

Dijkhoff ging ook in op het verwijt aan zijn adres dat hij te vaak proefballonnetjes oplaat. Daar is hij het niet mee eens. "Je moet ergens beginnen, dat is met een idee en dan maak je er samen beter beleid van." Om de spot te drijven met zijn imago liet hij 500 'proefballonnen' op met idee├źn van VVD-leden eraan.