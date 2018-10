Kerken denken na over estafettedienst voor asielkinderen

In Amsterdam wordt vandaag vergaderd door een aantal kerken om te kijken wat ze kunnen doen om te voorkomen dat zo'n vierhonderd uitgeprocedeerde asielkinderen worden uitgezet. Volgens de Volkskrant denken de kerken erover om een estafettedienst te houden.

Concrete aanleiding is de zaak rond de 21-jarige Armeense Hayarpi Tamrazyan. Zij moet het land uit, en zit om dat te voorkomen al drie weken met een aantal familieleden in de vrijgemaakt gereformeerde kerk in Katwijk. Tamrazyan is actief lid van de ChristenUnie.

Dominee Folkert Rinkema van de kerk zegt dat hij de wet moet gehoorzamen, maar dat het ook als een plicht voelt om de familie te helpen. "Als ik me voorstel wat de in Armeniƫ politiek actieve vader van dit gezin te wachten staat als hij wordt uitgezet, dan kan ik het als christen niet over mijn hart verkrijgen dat te laten gebeuren", zegt hij in de krant.

Misbruik

Tijdens kerkdiensten mogen de politie en andere overheidsdiensten de kerk niet binnenkomen, staat in de wet. Daarom denken kerken erover om een estafettedienst voor de uitgeprocedeerde asielkinderen te houden. Ze kunnen dan niet worden weggehaald.

Maar advocaat Teunis van Kooten zegt in de Volkskrant dat hij betwijfelt of dit een oplossing is. "In het algemeen geldt dat je geen misbruik mag maken van dit recht. Zo is het mijns inziens niet de bedoeling louter en alleen diensten te houden om justitie dwars te zitten en zo een inval te voorkomen."

Menskracht

Zeker vijf kerkeraden gaan vandaag in Amsterdam praten over de situatie, zegt predikant Gerhard Scholte van de Keizersgrachtgemeente. "We gaan bespreken hoe kerkasiel werkt en hoe we met de overheid zouden moeten omgaan in zo'n situatie. En of we voldoende menskracht hebben om zoiets langdurig uit te voeren. Alleen als we dat rondkrijgen, kunnen we eraan beginnen."