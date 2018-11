Meerderheid Tweede Kamer voor kernenergie, maar of het ervan komt?

De vraag is dus of de politiek het eens kan worden over kernenergie, en het vervolgens aantrekkelijker wil maken voor deze bedrijven, bijvoorbeeld met subsidie. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving lukt het namelijk niet zonder steun van de overheid.

Politiek verslaggever Ron Fresen: "De Tweede Kamer bouwt zelf geen kerncentrales. Dat doen commerciële partijen, en tot nu toe is er in Nederland geen bedrijf dat er heil in ziet. Het is duur en kernenergie is qua kosten voorbijgestreefd door zonne- en windenergie." Ook minister Wiebes heeft al gezegd dat hij het er door alle nadelen niet van ziet komen.

Maar het onderwerp is wel weer even uit de taboesfeer, zegt Fresen. "Kernenergie is weliswaar duur, maar het is wel een vorm van energie die er altijd is, met een grote leveringszekerheid. En dat zullen vooral de voorstanders gaan zeggen."

