Nieuwe kerncentrale niet mogelijk zonder staatssteun

De komst van een nieuwe kerncentrale is weer in het nieuws nadat VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff gisteravond in Nieuwsuur had gezegd dat het de beste manier is om de klimaatdoelen te halen. Hij wil snel beginnen met bouwen. "Met kernenergie, zon en wind kun je een mooi pakket maken dat goed is voor het klimaat", zei hij.

De politiek probeert in een Klimaatakkoord afspraken te maken over hoe in 2030 de CO2-uitstoot bijna gehalveerd kan worden ten opzichte van 1990. Aangezien kernenergie CO2-arm is, moet die optie van Dijkhoff serieus worden genomen.

Dat is precies wat het Planbureau voor de Leefomgeving eerder dit jaar deed. In een doorrekening van de kosten van de omschakeling van fossiele naar hernieuwbare energie, de zogenoemde energietransitie, bekeken de onderzoekers ook de optie van kernenergie.