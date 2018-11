Negentien 'blokkeerfriezen' in hoger beroep, onder wie boegbeeld Douwes

Negentien 'blokkeerfriezen' gaan in hoger beroep tegen hun veroordeling, onder wie boegbeeld Jenny Douwes. Dat hebben hun advocaten vandaag laten weten aan Omrop Fryslân.

34 personen werden twee weken geleden veroordeeld voor het blokkeren van de snelweg A7. Zij hielden daar anti-Zwarte Piet-demonstranten tegen die op weg waren naar de landelijke intocht van Sinterklaas in Dokkum.

De meesten 'blokkeerfriezen' kregen een taakstraf van 120 uur. Douwes kreeg de hoogste straf vanwege opruiing: een taakstraf van 240 uur en een maand voorwaardelijke celstraf.

Tegen zwartepiet

De negentien die in hoger beroep gaan, zijn het niet eens met hun veroordeling. Voor Douwes geldt volgens haar advocaat Van der Goot dat zij van bijna alle feiten is vrijgesproken en alleen is veroordeeld voor opruiing. Hij benadrukt dat Douwes niet eens op de A7 aanwezig was. Dat zij desondanks de hoogste straf heeft gekregen van de rechtbank, noemt hij "moeilijk uit te leggen".

De overige vijftien hebben zich bij de uitspraak neergelegd.