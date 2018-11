'Arnhem onderdrukt radicalisering, doet te weinig aan preventie'

Bij de aanpak van radicalisering legt Arnhem de nadruk te veel op het voorkomen van acties door de groep die al bekend is. De stad doet niet genoeg aan preventie: verhinderen dat islamitische jongeren extreme standpunten ontwikkelen. Dat zeggen docenten, jongerenwerkers en sleutelfiguren uit de Turkse en Marokkaanse gemeenschap tegen Omroep Gelderland.

In Arnhem werden eind september drie mannen gearresteerd die deel uitmaken van een groep van zeven geradicaliseerde moslims die een terroristische aanslag planden. Burgemeester Ahmed Marcouch noemde toen de Arnhemse aanpak van radicalisering een succesverhaal, omdat de gemeente "in de haarvaten" van de samenleving zou zitten.

Meer tijd voor jeugdwerk

Docenten en jongerenwerkers stellen dat de gemeente vooral focust op een kerngroep van 23 mogelijk geradicaliseerden. "Ik weet niet wat de gemeente doet aan preventie, of hoe de begeleiding is van ouders, broertjes en zusjes van geradicaliseerde jongeren", zegt een jongerenwerker die anoniem wil blijven. "Ik weet zelfs niet hoe jongeren uit onze wijk worden begeleid."

Jongerenwerkers en docenten willen meer uren voor jeugdwerk en preventie in de wijk en op scholen. Docenten zeggen dat scholen niet in staat zijn om signalen van radicalisering te herkennen of voor te zijn.

Volgens de gemeente werkt Arnhem met heel veel betrokkenen samen om jongeren te weerhouden en weerbaar te maken tegen radicalisering. "Niet alles wat we doen, is dus zichtbaar. Daarnaast verwachten we van opvoeders en betrokken professionals dat die melden als er iets mis dreigt te gaan."