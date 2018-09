'Verdachten aanslag waren halverwege met voorbereidingen'

"Dit is wel serieus, dit is een grote groep. Dit is echt meer dan een puberaal jongeren clubje", zegt terrorismedeskundige Jelle van Buuren van de universiteit Leiden. Anti-terrorismeteams hebben vandaag zeven verdachten aangehouden in Arnhem en Weert. Ze hadden vijf handvuurwapens bij zich. Volgens het Openbaar Ministerie is "een grote aanslag in Nederland voorkomen".

De hoofdverdachte is een man van 34. Hij zou een aanslag hebben willen plegen op een groot evenement in Nederland. Ze waren voor de aanslag op zoek naar kalasjnikovs, handvuurwapens, handgranaten, bomvesten en grondstoffen voor bommen.

Volgens terrorismedeskundige Van Buuren lijkt het erop dat de mannen al een heel eind waren met de voorbereidingen. "Halverwege zou ik zeggen. Het probleem met dit soort zaken is dat je niet te laat wil ingrijpen, je wilt wel voldoende bewijs verzamelen om echt een zaak te hebben. Anders staan ze vier dagen later op straat, omdat je niks hebt. De politie is in staat geweest om maandenlang onderzoek uit te voeren en op tijd ingrijpen. Timing is heel belangrijk bij dit soort zaken."