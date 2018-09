OM: terroristische aanslag Nederland voorkomen, zeven mannen aangehouden

De politie heeft zeven mannen aangehouden die worden verdacht van het beramen van een grote terroristische aanslag in Nederland. Bij de actie waren zo'n vierhonderd mensen betrokken. Drie van de mannen komen uit Arnhem, twee uit Rotterdam, een uit Huissen en een uit Vlaardingen. Op sommige plekken worden nog huiszoekingen gedaan.

De zeven verdachten zijn aan het eind van de middag door anti-terrorismeteams aangehouden in Arnhem en Weert. Ze hadden vijf handvuurwapens bij zich. Morgen worden ze voorgeleid aan de rechter-commissaris in Rotterdam.

De jongste verdachte is 21 jaar oud, de oudste is 34. De spil in de groep is de 34-jarige Hardi N. uit Arnhem. Hij is van Iraakse afkomst en werd in 2017 veroordeeld omdat hij naar het strijdgebied van IS wilde afreizen. Ook twee anderen zijn om dezelfde reden veroordeeld.

Kalasjnikovs

In april 2018 begon een strafrechtelijk onderzoek naar de man van 34, met informatie van de AIVD. Hij zou een aanslag hebben willen plegen op een groot evenement in Nederland. De opzet was dat daar veel slachtoffers bij zouden vallen. Tegelijkertijd wilden de verdachten volgens het OM op een andere plek een autobom tot ontploffing brengen.

De verdachten waren voor de aanslag op zoek naar kalasjnikovs, handvuurwapens, handgranaten, bomvesten en grondstoffen voor bommen. Deze maand kwam het onderzoek in een stroomversnelling omdat de voorbereidingen van de groep in een vergevorderd stadium leken te zijn, zegt het OM.

Het Openbaar Ministerie is ervan overtuigd dat er met de aanhoudingen een grote terroristische aanslag is voorkomen, en spreekt van een terroristische groepering. Het dreigingsniveau in Nederland blijft ongewijzigd.

Minister

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid: "In zekere zin is dit heftig, maar gelukkig ook goed nieuws. Er is een terroristische cel aangehouden en opgerold. De diensten hebben in april dit jaar signalen gekregen dat een persoon naar IS-gebied af wilde reizen en mogelijk aanslag wilde beramen. Er is een groot strafrechtelijk onderzoeksnet rond die man opgezet en dat heeft ertoe geleid dat de politie met speciale interventies deze mensen heeft kunnen arresteren."